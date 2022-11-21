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كأس العالم.. هولندا تكسر صمود السنغال في الدقائق الأخيرة

منذ 44 دقيقة
هولندا والسنغال

هولندا والسنغال

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أحرز كودي جاكبو هدفا قرب النهاية وأضاف دافي كلاسن هدفا في الوقت بدل الضائع لتفوز هولندا 2-صفر على السنغال في كأس العالم لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الأولى في استاد الثمامة اليوم الاثنين.

وقرر لويس فان جال مدرب هولندا إعطاء الفرصة للحارس أندريس نوبيرت لخوض مباراته الدولية الأولى، وتألق في إنقاذ فرصة من تسديدة هائلة من إدريسا جاني جي في الدقيقة 73.

وأهدرت هولندا أكثر من فرصة حتى ارتقى جاكبو، في ظهوره الأول بكأس العالم، لتمريرة عرضية من فرينكي دي يونج وهز الشباك بضربة رأس قبل الحارس إدوار مندي في الدقيقة 84.

وأضاف البديل كلاسن الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بعد متابعة تسديدة ممفيس ديباي المرتدة من مندي.

وتتقاسم هولندا صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط مع الإكوادور التي فازت 2-صفر على قطر صاحبة الأرض في افتتاح البطولة أمس الأحد.

وستلعب هولندا أمام الإكوادور والسنغال بطلة أفريقيا مع قطر بطلة آسيا وصاحبة الأرض في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل.

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