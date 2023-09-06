نظام تصفيات كأس العالم 2026 الخاص بكل الاتحادات القارية

يطلق اتحاد أميركا الجنوبية اعتبارا من الخميس شرارة بدء تصفيات كأس العالم المقررة نهائياتها عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وحسب ما صادق عليه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عام 2017، فإن عدد المقاعد المخصصة للاتحادات القارية الستة هو كالتالي:

– الاتحاد الآسيوي: 8.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

– الاتحاد الإفريقي: 9.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

-اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف): 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخبين اثنين للملحق القاري)

– اتحاد أميركا الجنوبية: 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

– اتحاد أوقيانوسيا: 1.5 مقعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

– الاتحاد الأوروبي: 16 مقعدا

وهنا نظام التصفيات التمهيدية حسب مختلف الاتحادات القارية

الاتحاد الآسيوي

تصفيات مشتركة لكل من مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

تنطلق المرحلة الأولى في تشرين الأول/ اكتوبر 2023، وتتضمن على سلسلة من 10 مواجهات ثنائية (ذهاب وإياب) بين 20 منتخبا آسيويا تتأهل بموجبها 10 منتخبات إلى المرحلة الثانية التي تدور رحاها بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وحزيران/ يونيو 2024، وتشمل تسع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

وقد تم الكشف عن تفاصيل المواجهات للدول الـ46 حسب القرعة الخاصة بمرحلتي التصفيات الأولى والثانية التي استضافت مراسمها كوالالمبور.

أما المرحلة الأخيرة من التصفيات فتجري بين أيلول/ سبتمبر 2024 وحزيران/ يونيو 2025، وتشمل ثلاث مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في ملحق آسيوي.

وتجري منافسات مرحلة المجموعات من الملحق الآسيوي بين تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2025 في موقع واحد، حيث يتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين من ثلاثة منتخبات. يتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى كأس العالم مباشرة، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة إلى مواجهة إقصائية واحدة، يبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري.

الاتحاد الإفريقي

تجري المرحلة الأولى من التصفيات بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وتشرين الأول/ أكتوبر 2025، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى تسع مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات ويتأهل متصدر ترتيب كل منها إلى كأس العالم مباشرة، أما أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني فتتقدم إلى ملحق إفريقي تجري منافساته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بنظام مواجهتي نصف نهائي منفردتين في موقع واحد ومباراة نهائية واحدة يتأهل الفائز منها إلى الملحق القاري.

اتحاد كونكاكاف

تشارك منتخبات كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم تلقائيا كونها الدول المضيفة.

أما المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا في الترتيب الدولي فتخوض كل منها مباراتي ذهاب وإياب في آذار/ مارس 2024، حيث يتأهل الفائز في كل من هاتين المواجهتين الثنائيتين إلى المرحلة الثانية من التصفيات القارية والتي تجري في حزيران/ يونيو 2024 وحزيران/ يونيو 2025.

وتنطوي التصفيات على ست مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة التي تدور رحاها في بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2025. أما المرحلة الأخيرة، فتشمل ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، بينما يتأهل أفضل منتخبين احتلا المركز الثاني إلى الملحق القاري.

أميركا الجنوبية

تجري المنافسات المؤهلة بنظام الدوري حيث تتواجه فيه كل المنتخبات (عشر منتخبات) مع بعضها بمباراتي ذهاب وإياب وتختتم منافساته في أيلول/ سبتمبر 2025. وتبلغ المنتخبات الستة الأفضل كأس العالم مباشرة، بينما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع الملحق القاري.

يذكر أن اتحاد أميركا الجنوبية يتبع نظام تأهل بنظام الدوري منذ تصفيات مونديال 1998.

أوقيانوسيا

تتضمن التصفيات التمهيدية في أوقيانوسيا على ثلاث مراحل، تجري الأولى في موقع واحد في أيلول/ سبتمبر 2024 وتتكون من مباراتين فاصلتين بين منتخبات القارة الأربعة الأقل تصنيفا ويتأهل الفائزان إلى مواجهة حاسمة يبلغ المنتصر فيها المرحلة الثانية.

وتقسم المنتخبات الثمانية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين تضم كل منها أربعة منتخبات، وتتنافس بنظام الدوري في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة التي تجري في موقع واحد في آذار/ مارس 2025 وبنمط مواجهات نصف نهائي فردية، ويتأهل الفائزان إلى موقعة حاسمة تحدد هوية المتأهل إلى كأس العالم مباشرة، بينما يخوض الخاسر الملحق القاري.

أوروبا

تتكون مرحلة المجموعات من 12 مجموعة من خمسة أو أربعة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام الدوري بمباراتي ذهاب وإياب بين آذار/ مارس 2025 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2025. يتأهل متصدرو ترتيب المجموعات الاثني عشر إلى كأس العالم مباشرة.

أما أصحاب المركز الثاني بالإضافة إلى المنتخبات الأربعة الأفضل تصنيفا من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والتي أنهت منافسات كأس العالم خارج المركزين الأول والثاني، فستخوض ملحقا أوروبيا تجري منافساته في آذار/ مارس 2026.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ16 فيه إلى أربع مجموعات تمثل كل منها مسار تأهل مكون من أربعة منتخبات، حيث يخوض كل منتخب في كل مسار مباراة نصف نهائي واحدة، ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي لكل مسار إلى مباراة حاسمة واحدة تجري في نفس نافذة المباريات الدولية، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة في كل مسار إلى كأس العالم 2026.