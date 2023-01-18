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كأس ملك إسبانيا.. ثنائية موراتا ويورينتي تقود أتليتيكو للفوز على ليفانتي

منذ 57 دقيقة
لاعبو أتليتيكو مدريد

لاعبو أتليتيكو مدريد (رويترز)

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أحرز ألفارو موراتا هدفا في بداية الشوط الثاني وأضاف ماركوس يورينتي هدفا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز أتليتيكو مدريد 2-صفر على ليفانتي المنتمي للدرجة الثانية في دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم (الأربعاء 18-1-2023).

وأشرك دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو تشكيلة شبه أساسية لتفادي خيبة أمل أخرى في موسم صعب.

لكن أتليتيكو، الذي ودع دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الأخير في المجموعة ويأتي رابعا في الدوري وانتصر مرة واحدة في آخر ست مباريات، لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الأول.

وانتزع أتليتيكو التقدم عندما انطلق البديل أنخيل كوريا إلى الأمام ومرر كرة في مساحة خالية إلى يورينتي الذي مررها بدوره إلى موراتا ليهز الشباك في الدقيقة 54.

وضمن يورينتي تأهل أتليتيكو إلى دور الثمانية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة متقنة.

وفي وقت سابق من اليوم، فاز بلنسية 4-صفر على سبورتنج خيخون، فيما انتصر أتليتيك بيلباو 1-صفر على إسبانيول.

وكان ريال سوسيداد وبلنسية تأهلا إلى دور الثمانية أمس الثلاثاء.

ويلعب ريال مدريد ضد فياريال، فيما يحل برشلونة ضيفا على سيوتا في ختام دور الستة عشر غدا الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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