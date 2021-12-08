كابوس كورونا يهدد الدوري الإنجليزي

يبدو أن كواليس كارثة الدوريات الأوروبية في العام الماضي جراء تفشي وباء كورونا تعود ملامحها من جديد، حيث تلوح في الأفق أزمة قادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سببها تفشي فيروس كورونا في نادي توتنهام هوتسبير، مما سيعقد جدول المباريات في وقت “مزدحم” من الموسم.

وأعلن الايطالي أنتونيو كونتي، مدرب نادي توتنهام الإنجليزي، الأربعاء، أن 8 لاعبين وخمسة أعضاء من طواقم الفريق أصيبوا بفيروس كورونا، عشية المواجهة ضد ضيفه رين الفرنسي في المسابقة القارية “كونفرنس ليغ”.

وكشف في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال بالفيديو من المقر التدريبي في لندن عن إصابة “ثمانية لاعبين وخمسة موظفين”، مضيفا أن “كل يوم يرتفع عدد المصابين بكوفيد، لم تكن نتائجهم إيجابية في اليوم السابق. الوضع ليس جيدا”.

وتابع “الحديث عن كرة القدم مستحيل. الوضع أغضبني جدا…الحالة خطيرة جدا. هناك الكثير من العدوى، سنستعد للمباراة ضد رين ولكن الأمور صعبة”.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المباراة ستقام في موعدها المقرر مساء الخميس في لندن، فيما أشار كونتي الذي وصل إلى رأس الجهاز الفني لتوتنهام الشهر الفائت: “مرة أخرى، ثبتت إصابة لاعب وموظف آخر مع نهاية الحصة، من سيكون غدا؟ نحن خائفون قليلا الآن لأننا لا نعلم ماذا سيحصل غدا”.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن التأجيل لا يحصل إلا في حال وجود أقل من 13 لاعبا في تصرف الفريق.

ومن غير الواضح ما إذا سيطالب توتنهام بإرجاء مباراته ضد مضيفه برايتون ضمن منافسات الدوري الأحد.

ولا تبدو الأمور مبشرة بالنسبة لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث من المحتمل أن يتم تأجيل عدد من مبارياته المقبلة، كما جاءت واقعة النادي اللندني لتحذر باحتمال تفشي الفيروس بين أندية أخرى في حالات مشابهة.

ولا يحتمل الدوري الكثير من التأجيل بمبارياته، لأن جدول المباريات محكوم بوقت محدد وببطولة كأس العالم التي ستنطلق العام المقبل.