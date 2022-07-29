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كاتالونيا.. روّاد النوادي الليلية يتعرّضون للحقن بمواد غامضة

منذ 11 دقيقة
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تشهد النوادي الليلية في إقليم كاتالونيا في إسبانيا حوادث غريبة، اذ تتلقى الشرطة شكاوى من أشخاص يتعرضون لعمليات حقن بمواد مخدّرة.

في السياق، كشفت صحيفة “بريديكو” الإسبانية أن عدد الشكاوى التي تلقتها الشرطة بسبب الحقن في النوادي الليلية في كاتالونيا ارتفع إلى 17.

وفي وقت سابق، أفيد بأن الشرطة الكاتالونية المحلية “موسوس دي إسكوادرا” تحقق في سبعة طعون، في حين أنها سجلت يوم الجمعة ثلاث شكاوى جديدة.

كما ذكرت الصحيفة أن “الشرطة الكتالونية تقول إن من بين 17 شكوى بشأن اعتداءات، 16 منها كانت ضد نساء، جاءت شكوى واحدة من رجل”.

الى ذلك، أشارت مصادر أجهزة الأمن المحلية، في الوقت نفسه، إلى أن حوادث الحقن لم ينجم عنها عنف جنسي أو سرقة.

وحصلت الحالة الأولى، وفقا للشرطة، في 10 تموز في بلدة يوريت دي مار السياحية والشبابية، حيث وقعت 12 حالة بين تلك المدينة وبلانيس المجاورة، فيما سُجلت الحالات الخمس المتبقية في برشلونة.

وبعد الحقن، يبدأ الضحايا في الشعور بالتوعك ويصبحون شبه فاقدين للوعي.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن ثلاث فتيات وصبيًا مضوا إلى الشرطة في منطقة نافار الإسباني المتمتعة بالحكم الذاتي، قائلين إن مجهولين حقنوهم خلال الاحتفال بمهرجان سان فيرمين في بامبلونا.

ولا يمكن تحديد تركيبة المادة المحقونة، على الرغم من وجود شكوك جدية في أنها مادة إكستاسي سائلة، والتي لا يعود ممكنا اكتشافها في الدم بعد ساعات قليلة من إدخالها. تم أخذ عينات بيولوجية من الضحايا، ولكن لم يُعثَر على مواد سامة في التحاليل.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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