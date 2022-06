كاتب أغان يدّعي على المغنية ماريا كاري

ادّعى كاتب الأغاني “آندي ستون” على المغنية “ماريا كاري، بسبب أغنيتها الكلاسيكية (all I want for christmas) “كل ما أريده لعيد الميلاد هو أنت” التي طرحت في عيد الميلاد عام 1994 والتي قال إنه شارك في كتابة أغنية تحمل الاسم نفسه قبلها بخمس سنوات.

ففي دعوى قُدِمت إلى محكمة نيو أورلينز الإتحادية، يسعى “ستون” للحصول على تعويضات لا تقل عن 20 مليون دولار من كاري والمشارك في كتابة هذه الأغنية لكاري وشركة “سوني ميوزيك إنترتينمنت” بسبب انتهاك حقوق النشر والاختلاس من بين مزاعم أخرى.

واتهم ستون، الذي يؤدي دور فينس فانس مع فرقة البوب الريفية “فينس فانس آند فاليانتس”، المدعى عليهم باستغلال “شعبيته وأسلوبه الفريد” بشكل غير قانوني والتسبب في إحداث ارتباك وتشوش بتسجيلهم هذه الأغنية دون تصريح منه.

وأغنيتا كاري وستون مختلفتان في الكلمات واللحن.

وظهرت أغنية كاري في ألبومها “ميري كريسماس”، وحظيت منذ فترة طويلة ببث واسع الانتشار في الإذاعات وفي أماكن التسوق بالتجزئة خلال مواسم العطلات.

كما تتصدر الأغنية قائمة الترتيب الأسبوعي للأغاني في الولايات المتحدة “بيلبورد 100” منذ 2019، على الرغم من تسجيلها قبل ذلك بربع قرن.

الى ذلك، قال ستون إن أغنيته حظيت بانتشار واسع خلال موسم عيد الميلاد لعام 1993، وظهرت أيضا على قائمة بيلبورد.

ولم يتضح من الشكوى متى علم ستون لأول مرة بأمر أغنية كاري.

وقالت الشكوى إن محامي ستون اتصلوا بالمدعى عليهم لأول مرة في أبريل نيسان 2021 بشأن استخدامهم المزعوم غير المصرح به، لكنهم “لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق”.

ولم يرد محامو ستون بعد على طلبات للحصول على مزيد من التعليقات.