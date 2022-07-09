كارلوس ساينز يتفوق على جميع منافسيه بجولة التجارب الحرة الأخيرة في النمسا

تفوق سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز بطل جائزة بريطانيا الكبرى الأسبوع الماضي على جميع منافسيه في جولة التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة النمسا الكبرى اليوم السبت بينما احتل زميله في الفريق شارل لوكلير القادم من موناكو المركز الثاني قبل سباق السرعة الذي سيقام في وقت لاحق اليوم وسيتحدد بناء عليه ترتيب الانطلاق في السباق غدا الأحد.

وسجل ساينز، الذي سينطلق من المركز الثالث في سباق السرعة اليوم خلف الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول أول المنطلقين ولوكلير، أسرع لفة على حلبة رد بول وهي دقيقة واحدة 08.610 ثانية.

واحتل لوكلير المركز الثاني بفارق 0.050 ثانية بينما حل فرستابن ثالثا بفارق 0.168 ثانية.

واحتل بطل العالم سابقا مرتين الإسباني فرناندو ألونسو سائق ألبين الملوك لرينو وزميله الفرنسي إستيبان أوكون المركزين الرابع والخامس على الترتيب متقدمين مباشرة على المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول الذي حصل على المركز السادس.

وسيبدأ بيريز سباق السرعة اليوم من المركز 13 بعد إلغاء زمن لفته الأخيرة لتجاوزه حدود الحلبة.

وعاد فريق مرسيدس للحلبة والمنافسة من جديد بعد تعرض سائقيه البريطانيين لويس هاميلتون وجورج راسل لحادثين خلال التجارب التأهيلية أمس ما تطلب إجراء إصلاحات كبيرة في السيارتين.

وسجل راسل سابع أسرع زمن اليوم بينما احتل هاميلتون المركز التاسع في الجولة.

وسيبدأ راسل سباق السرعة من المركز الرابع بينما ينطلق هاميلتون بطل العالم سبع مرات من المركز التاسع.

وبعد أول 10 سباقات من الموسم المكون من 22 سباقا ينفرد فرستابن حامل اللقب بصدارة الترتيب العام لقائمة السائقين متفوقا بفارق 34 نقطة على زميله بيريز صاحب المركز الثاني وبفارق 43 نقطة على لوكلير الثالث في القائمة.

ويسعى فرستابن للعودة لقمة منصة التتويج بعد أن أوقف فوز ساينز في جائزة بريطانيا الكبرى الأسبوع الماضي مسيرة انتصارات رد بول التي استمرت في ستة سباقات متتالية.

وفي قائمة الصانعين الفرق ينفرد رد بول بالصدارة برصيد 328 نقطة يليه فيراري برصيد 265 نقطة ثم مرسيدس الذي جمع 204 نقاط بينما يحتل مكلارين المركز الرابع برصيد 73 نقطة.