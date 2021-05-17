كارلوس عازار: الحياة لن تكون عادلة والتأقلم هو السر

اشار الممثل اللبناني كارلوس عازار الى ان الحياة ليست عادلة ولن تكون كذلك، اذ اثار جدلا كبيرا بمنشوره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الذي قال فيه: “لم تكُن الحياة عادلة، وليست عادلة، ولن تكونَ عادلة .. التأقلُم هو السر ..”.

وكان توجه كارلوس عازار مؤخرا برسالة لاذعة للناقدين بطريقة غير لائقة، بمنشور كتبه في صفحته الخاصة قال فيه: “بفهم إنه يكون حدا ما حَب عمل فنّي معيّن أو ما عناله أو ما ارتاح يشوفه، بس إنه يعبّر عن هالشي بكلمات جارحة واهانات لناس تعبوا ومرضوا وعطيوا كل وقتن وطاقتهن للشغل، هيدا يلّي مش ممكن افهمه.. عَبِّر بإحترام.. عَبِّر برُقي،النقد مش إنتقاد ولا قلة أخلاق. وشكراً”.