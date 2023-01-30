كارول سماحة تحصل على عضوية نقابة الموسيقيين في مصر

حصلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على كارنيه عضوية نقابة المهن الموسيقية المصرية.

وظهرت كارول سماحة في مقطع فيديو، برفقة الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، وأعربت عن سعادتها بالحصول على العضوية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، قالت الفنانة اللبنانية: “أنا سعيدة بالانتساب رسميا إلى نقابة المهن الموسيقية المصرية”.

وتقدمت كارول سماحة بالشكر إلى المطرب مصطفى كامل، بعد استقباله لها في مقر النقابة، مشيرة إلى أنها تتشرف بالانضمام إلى النقابة المصرية.

ولفتت الفنانة كارول سماحة إلى أن مصر هي بلد الموسيقى والعمالقة والعظماء، معربة عن أملها في أن تقدم مشوار موسيقي وغنائي ناجح مع نقابة المهن الموسيقية المصرية.

وكانت كارول قد طرحت أغنيتها الجديدة “مغرومة بمين”، وتقدمها باللون الرومانسى بالتعاون مع المخرجة بتول عرفة، التى تعاونت معها سابقا فى 4 أعمالاً فنية حققا بها نجاحا مبهراً خلال الفترة الماضية.

كما حصدت كارول سماحة مؤخرًا جائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية عن أغنية فوضى، من مهرجان “موريكس دور” في دورته الـ22 والذى يحمل عنوان “انهض يا لبنان”.

وكانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها “إجازة” والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.