كارول سماحة تشيد بالإبداع الفني الذي قدّمته نانسي عجرم: “ترفع لكِ القبعة”

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أشادت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بالحفل الرائع، الذي قدّمته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر البث المباشر بمناسبة عيد الفطر، مبدية إعجابها الشديد بالإبداع الفني الذي قدّمته نانسي، بالإضافة الى الرؤية العميقة للمخرج سمير سرياني.

وكتبت كارول لعجرم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، “لدي ضعف تجاه الفنون الجمالية الإبداعية، نرفع القبعة لنانسي عجرم على المفهوم السحري الذي قدمته، مبروك للفريق بأكمله خاصة المخرج سمير سرياني على عمقه ورؤيته! أعطاني جزء من وطني لبنان في لمحة”.

بدورها ردّت نانسي على كارول، وكتبت: “شكرا لك عزيزتي كارول، فقط فنانة بهذه الرؤية يمكن أن يقول كلماتك الرقيقة”.