كارول سماحة تطرح "مغرومة بمين؟"

طرحت الفنانة كارول سماحة أغنيتها الجديدة بعنوان “مغرومة بمين” عبر جميع منصّاتها على مواقع الاستماع.

الأغنية رومانسية من الطراز الأوّل، كتبها ولحنها نبيل خوري بطريقةٍ ساحرة وتدفعك نحو عيش قصّة حبّ –وإن لم تعشها من قبل- وزاد هذا الأمر “الفيديو كليب” الذي صُوّر في إحدى المناطق الأوروبية في جوّ خريفيّ، وتحت عدسة المخرجة بتول عرفة.

يقول مطلع الأغنية: “قلبي يلي كان يخاف يحب… حدك انت شو مرتاح… ريحتو و خليتو يحب الحب… و نسيتو كل اللي راح… مين مين مين… مغرومة بمين”.

وأشاد الجمهور بصوت كارول الذي يقوى مع الزمن وبفنّها الراقي، ومعظم التعليقات كانت جوابًا على سؤال كارول “مغرومة بمين؟”، حيث رأى محبّوها ومعجبوها أنّها مغرومة بهم وهي تبادرهم محبّتهم الكبيرة لها.