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كارول سماحة عن زواجها من دين مختلف: الامر أسهل مما كنت أعتقد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2022 11:07 صباحًا
كارول سماحة

كارول سماحة

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تحدثت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن زواجها المدني واختلاف الديانة بينها وبين زوجها وليد مصطفى.

وصرحت في لقاء على إحدى القنوات المصرية أنه كان لديها قلق قبل الزواج غير أنهما تصارحا واتفقا على كل الأشياء.

كما أردفت أنه “لو لم أكن متأكدة من طريقة تفكيره وسعة أفقه ما كنت أقدمت على الزواج”.

وأضافت أنها وجدت الدنيا أسهل بعد الزواج وأن فرق الأديان أسهل مما كانت تعتقد “لأن الدين يربيكي على القيم، والهدف واحد لذلك لا أجد فرقا”، وفق قولها.

كذلك شددت الفنانة على أن آراءها في مسألة الزواج المدني هي شخصية بحتة تخصها.

وقالت إنها مسؤولة عن آرائها النابعة من خلاصة رؤيتها في الحياة.

كما لفتت إلى أنها تتأثر بتجاربها وتجارب الآخرين، مؤكدة أن تصريحاتها تعبر عن وجهة نظرها وشخصيتها.

يذكر أن الثنائي تزوجا مدنياً في عام 2013، في ليماسول بقبرص، في حفل اقتصر الحضور فيه على الأهل والمقربين جداً من العروسين.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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