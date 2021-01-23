كارين رزق الله: أرغب بلعب دور "فتاة ليل"

كشفت الممثلة كارين رزق الله أنها ترغب بلعب دور “فتاة ليل”، إلا أنها لم تجد لها المكان المناسب في نصوصها الدرامية.

وأعلنت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله أن الانتهاء من كتابة عمل درامي يتطلّب منها بين الأربعة والخمسة أشهر، مشيرة الى أنها بطيئة قليلاً في الكتابة.

وكشفت في حديث لـ “زهرة الخليج” عن الشخصية التي ترغب في تجسيدها منذ سنوات وهي شخصية “فتاة ليل”، إلا أنها لم تجد لها المكان المناسب في نصوصها الدرامية. وقالت: “عندما أكتب أهدف دائماً الى إيصال رسالة للناس عبر قضية معينة، فأخترع القصة لأوصل من خلالها رسالتي. ولم أجد حتى الآن المكان المناسب لشخصية فتاة الليل، ولن أقحِمها في أي نص لا يتناسب معها. أنا لا أختار الشخصية، بل القضية التي تقودني الى الشخصية”.

في سياق منفصل، يُعرَض مسلسل “ع إسمك” من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج فيليب أسمر وبطولة كارين رزق الله وجيري غزال وليليان نمري. “ع إسمك” محاولة أخرى من الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشليان في اقتحام ما يمكن أن نسمّيه بـ “دراما المناسبات”. إذْ إنَّ أجواء أعياد نهاية السنة، هي الخلفية الدراميَّة التي تدور خلالها أحداث المسلسل.

يجري كل ذلك في ظلّ مشكلات مجتمعية كثيرة تعترض طريق المشاركين، والأدوار التي تتداخل في شرك البحث عن المرفأ الإنساني الآمن. “جود” (تؤدّي دورها كارين رزق الله) هي ابنةُ ثريّ لبناني نافذ. تغادرُ كل من والدتها وشقيقتها الحياة إثر الإصابة بسرطان الرحم الوراثي في العائلة.

تُسافر “جود” إلى فرنسا، وتقوم بعملية تلقيح اصطناعي خوفًا من أن يتفاعل المرض الوراثي عندها أيضًا وتفقد إمكانية الحمل، خصوصًا بعد رحيل والدتها وشقيقتها.