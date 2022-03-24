كارين رزق الله: “بناتي قطعوا بظروف قاسية”

بعدما أعلنت إنفصالها عن زوجها الممثل فادي شربل، أدلت الممثلة كارين رزق الله بتصريحٍ جديد.

وتحدّثت كارين عن علاقتها الوطيدة بنجلتيها فاديا ونايا اللتين تنشئهما منذ سنوات كـ “Single mother”، وفق تعبيرها في حوار صحافي أخير.

وسئلت رزق الله في الحوار عن كيفية قيامها بدور الأمومة المنفردة، فقالت: “شغلة منا جديدة عليي صرلي فترة طويلة single mom. هيدا شي بيسعدني وبيبسطني. أحلى شي بالدني إنك تعطي لولادك. أحلى عطاء بتقدر تعطي هوي لولادك وتجرّب تأمّنلن كل شي وإنتَ لحالك”.

وتابعت: “بعتلّ همّن. مش أكتر من اللازم، بس بعتل همّن كتير. بناتي وصلوا على مطرح صاروا قوايا. قطعوا بظروف قاسية قوّتن وخلّتن يعرفوا شو بدن. ووصلنا لبرّ الأمان هلأ”.