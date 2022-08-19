كاسيميرو يحسم قراره بمغادرة النادي الملكي

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ، إن لاعبه كاسيميرو يرغب في مغادرة النادي الملكي من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم في مؤتمر صحفي، الجمعة “كاسيميرو يرغب في خوض تحد جديد ونحن نتفهم شعوره. لا أعتقد أنه سيتخلى عن هذه الرغبة”.

وأردف أنشيلوتي قوله “تحدثت إليه. لكن بسبب شخصية ووضع كاسيميرو وما قدمه للنادي فإن علينا احترام هذه الرغبة. المحادثات جارية في الوقت الحالي. لم يتم شيء رسميا بعد. لا يزال لاعبا في فريقنا لكنه يرغب في الرحيل”.

وتعتقد رويترز أن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو (30 عاما) سيرتبط بالنادي الإنجليزي بعقد لمدة أربع أو خمس سنوات بينما سيبلغ راتبه السنوي نحو 16 مليون يورو (16.10 مليون دولار).

وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن النادي الإنجليزي عرض الحصول على خدمات كاسيميرو مقابل نحو 70 مليون يورو.

ووصف أنشيلوتي كاسيميرو بأنه لاعب مهم كان له دور فاعل في نجاحات ريال مدريد.

وقال المدرب أيضا “لو تمت الصفقة فإننا نتمنى له كل توفيق وسنعمل على تعويضه من خلال ما يتوفر لدينا من عناصر”.

وتعاقد ريال مدريد مع لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني (22 عاما) لاعب موناكو الفرنسي في يونيو حزيران الماضي ويعتقد أنه سيكون بديلا لكاسيميرو.

وعن ذلك قال أنشيلوتي “لدينا تشواميني ونملك لاعبين آخرين يمكنهم اللعب في نفس المركز أيضا.

“تشواميني كان واحدا من أفضل لاعبي الوسط في السوق وتوني كروس يمكنه اللعب في المركز أيضا وهو ما حدث في عامي الثاني مع الفريق”.

وكان كاسيميرو انضم إلى العملاق الإسباني قادما من ساو باولو البرازيلي في 2013 وفاز مع الفريق بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وبثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وبلقب في كأس ملك إسبانيا وبثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية إلى جانب ألقاب بطولات أخرى.