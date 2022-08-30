كاظم الساهر "ترندنغ" عبر مواقع التواصل... والسبب صورة

تصدّر النجم العراقي كاظم الساهر الترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أحدث ظهورٍ له من المطار، وذلك أثناء توجّهه إلى ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركيّة.

في التفاصيل، رصدت الكاميرا قيصر الغناء كاظم الساهر وهو يجلس أرضاً في المطار بانتظار رحلته الى كاليفورنيا، ونشر اللقطة عبر حسابه الرسمي على انستغرام مع عبارة “ألتقيكم في كاليفورنيا”، وسرعان ما تصدّر الترند بسبب هذه الصورة العفويّة.

وكانت قد فاجأت إحدى المعجبات خلال حضورها حفل الفنان العراقي كاظم الساهر باقتحام المسرح واحتضانه من الخلف، رغم التشديدات الأمنية الكبيرة لمنع هذه المفاجآت.

واقتحمت المعجبة المسرح على مرأى ومسمع من الحضور وعدسات المصورين التي التقطت هذه اللحظة ووثقتها، وحاول أحد المصورين إبعادها عن كاظم الساهر إلا أن القيصر رفض أن يقترب منها أي شخص.