كاظم الساهر في مصر بعد غياب 13 عامًا

يعود الفنان العراقي “كاظم الساهر” لإحياء أولى حفلاته في مصر في منطقة الساحل الشمالي يوم 4 أغسطس/آب الجاري، بعد 13 عاماً من الغياب.

وذكرت الشركة المنظمة لحفل قيصر الغناء العربي، الذي سيقام على طريق الإسكندرية – مرسى مطروح بالساحل الشمالي، أن الحفل سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، وستكون أولى الحفلات الغنائية التي يشدو فيها بأغنيات ألبومه الجديد المتوقع طرحه خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت الشركة أسعار تذاكر الحفل الذي ستتراوح بين 1500 جنيه مصري للفرد، وحتى 8000 جنيه مصري، (421 دولارا أمريكيا) والحفل من تنظيم فينتور لايف ستايل وكوكورو تحت رعاية شركة تطوير مصر.

وفور إعلان الشركة المعلنة عن إتمام التعاقد مع الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل في مصر، بعد سنوات طويلة، أجرى جمهوره على منصات مواقع التواصل الاجتماعي استفتاء حول الأغاني التي يرغب الجمهور أن يؤديها الساهر على خشبة المسرح يوم الحفل.

وشملت القائمة النهائية التي اختارها ما يقرب من 150 ألف شخص، أغنيات “أشكيك لمين” و”استعجلت الرحيل” و”ملحمة لا يا صديقي” و”بعد الحب” و”سيدة عمري”، و”هل نسيت العهد” و”تحديات” و”لو أننا لم نفترق” و”إني خيرتك” و”مين قساك عليا”.

إلى ذلك، كشف “ربيع مقبل” منظم الحفل في تصريحات صحفية عن كواليس عودة القيصر، للغناء في مصر مجدداً، مؤكداً أن الأمر لم يكن صعبًا رغم أن المفاوضات بدأت منذ 8 أشهر تقريباً، مرجعاً ذلك لرغبة الساهر وحماسه للوقوف مرة أخري أمام الجمهور المصري بعد مرور كل تلك السنوات مؤكدًا أن الجمهور المصري ذواق بشكل كبير.

وأَضاف “مقبل”: “كان للقيصر شروطه لقبول الحفل الذي سيستمر على مدار ساعتين، وهو أن يصل إلى القاهرة قبل الحفل بوقت كاف، للتحضير والتجهيز للحفل القيام بعدد من البروفات وهي المرة الأولي التي يطلب فيها مطرب هذا العدد من البروفات”، ولكنه أكد أنه سعيد بالغناء في مصر بعد فترة طويلة من الغياب.

يذكر أن آخر حفلات كاظم الساهر في مصر كانت أقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة عام 2009، التي قدم فيها عدداً من أهم وأشهر أغنياته”.