كاظم الساهر يطرح ألبومه المرتقب الشهر المقبل

بعد غياب 7 سنوات، يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر لطرح ألبومه المنتظر، الشهر المقبل، منذ آخر ألبوماته بعنوان “كتاب الحب” الذي صدر عام 2016، وسط ترقب الجمهور.

ويتضمن ألبوم صاحب لقب “قيصر الغناء العربي” 12 أغنية، من بينها 4 أغنيات للشاعر العراقي الراحل كريم العراقي، وعناوينها هي “لا تظلميه”، و”ما سر جمالك يتجدد”، و”امرأة المطر”، و”من قال لا يبكي الرجال”، كما يتضمن الألبوم أغنية من أشعار نزار قباني.

وبجانب نزار قباني، وكريم العراقي، يتعاون الساهر، في ألبومه الجديد، الذي يعد رقم 25 في مسيرة القيصر منذ أول ألبوم رسمي عام 1985 بعنوان “شجرة الزيتون”، مع شعراء اعتاد الغناء معهم عبر مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 25 عاماً، مثل أسعد الغريري، وداوود الغنام، وللمرة الأولى يتعاون مع الإماراتي خليل عيلبوني، والفلسطينية دارين شبير، إضافة إلى الشاعر السوداني ياسر البيلي.

وخلال السنوات السبع الماضية التي لم يصدر فيها الساهر أي ألبوم، دأب على تقديم أغنيات منفردة “سينغل” كان أبرزها: متمردة، صباح الخير، دلوعتي.