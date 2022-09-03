كاظم الساهر يغيب عن بلد عربي لأكثر من 10 سنوات ويكشف السبب

كشف النجم العراقي كاظم الساهر عن سبب غيابه عن إحياء الحفلات في مصر لمدة تجاوزت 10 سنوات.

وقال كاظم الساهر في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، إنه زار مصر خلال تلك الفترة ثلاث مرات لكن من دون حفلات.

وأوضح أن المسؤول عن هذا الأمر هو الشركة المنظمة لحفلاته وهو لا يتدخل في عملها.

وعن حفله الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي المصري، قال الساهر إن الأجواء كانت رائعة والناس طيبون، لافتاً إلى أنه كان يمارس تمريناته مع الناس في صالة الألعاب الرياضية بالفندق الذي يقيم فيه.

وأكد أن التلحين أهم لديه من إحياء الحفلات، موضحاً: “لو طلعت المسرح بدون عمل جديد أشعر بالخجل.. وجمهوري صعب جداً يتدخل في كل تفاصيل أغنياتي، وعامل لي أزمة. لو كلمة قلتها باللغة العربية خطأ أو التوزيع مش عاجبهم بيكونوا صعبين جداً، لذلك تركت حياتي كلها وأنزوي في غرفة حتى أبحث عن الأفكار ولا أخيب آمال جمهوري”.

وأضاف: “لو سألتي أي موسيقي عني، يقول لك ألحاني صعبة جداً. الجمهور ممكن ما يحبها أول سنة، لكن بعد ذلك بسنوات يحبونها، ما بنعمل الأغنيات البسيطة”.

وعن فرقته الموسيقية قال كاظم الساهر: “فرقتي مثل عائلتي، وبيننا محبة كبيرة، أنا محظوظ بفرقتي، وأوجه الشكر لهم من خلال البرنامج، إحنا مع بعض أكثر من 30 سنة”.