كاملة أبو ذكري لصوت بيروت إنترناشونال: تعلمت إحساس الممثل من ‏عاطف الطيب ‏

أقيمت اليوم ندوة تكريم المخرجة كاملة أبو ذكري، بمسرح النافورة ‏بالأوبرا ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ‏عقب تكريمها في دورة هذا العام ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، وقام ‏بإدارة الندوة الناقد طارق الشناوي‎.‎

وحرص على حضور الندوة، الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة ‏السينمائي الدولي، وعدد كبير من نجوم وصناع الفن ومنهم: إلهام ‏شاهين، المنتج محمد العدل، وسلاف فواخرجي، لقاء الخميسي، هاجر ‏الشرنوبي، تامر حبيب، ركين سعد، أمير المصري، يوسف عثمان، ‏فاطمة ناصر، محمود الليثي، حازم إيهاب، نور قدري، توني ماهر‎.”‎

وتحدثت المخرجة كاملة أبو ذكري لـ”صوت بيروت إنترناشونال” عن ‏لقاءها بالمخرج الكبير عاطف الطيب، قائلة إنها تعلمت الإحساس بالممثل ‏منه أثناء تدريبها معه في فيلم “دماء على الأسفلت” مع النجم الكبير نور ‏الشريف، فهو دائمًا ما يقف مع الممثل ويعطه دفعات إيجابيه ليصدق ‏إحساسه داخل الأحداث، وبالفعل أجد المشهد أصبح أكثر قوة بعد حديثه ‏مع الممثل.‏

كما تحدثت أبو ذكري عن رغبتها في التحضير لعمل فني عن الرجال، ‏خاصة وأن مشاكلهم وأزماتهم لا تقل أهمية عن المرأة‎.‎

‎ ‎وأشارت كاملة أبو ذكري، إلى أنها لا تحب حصرها في مصطلح سينما ‏المرأة، لأنها دائمًا ما تقدم أعمالًا متنوعة، مضيفة أن الكاتب صنع الله ‏إبراهيم وبهاء طاهر، هاتفوها بعد نجاح مسلسي “ذات وواحة الغروب‎.”‎

وقالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إن مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، ‏شاركتها في الكثير من النجاحات، خلال مشوارها الفني، بالإضافة إلى ‏الموسيقار تامر كروان الذي دائمًا ما تختلف معه خلال التحضيرات ‏لأعمالهم سويًا ولكن في النهاية يكون النجاح مشترك بينهما‎.‎