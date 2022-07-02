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كاميرون دياز تعود إلى التمثيل بعد 8 سنوات من الإعتزال

منذ 37 دقيقة
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قررت الممثلة الأميركية كاميرون دياز العودة إلى عالم التمثيل، بعد 8 سنوات من الاعتزال، لتلعب دور البطولة في فيلم جديد عنوانه Back in Action إلى جانب جيمي فوكس، من إنتاج منصة نتفليكس.

وأعلن جيمي فوكس الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر مكالمة هاتفية بينه وبين دياز، ووفق منصة “نتفليكس” ساهم فوكس في تراجع دياز عن قرار الإعتزال.

وكانت الممثلة قد ابتعدت عن التمثيل في عام 2014، وكان آخر أفلامها هو آني، لمتابعة فرص أخرى مثل كتابة الكتب وإطلاق علامتها التجارية للنبيذ العضوي Avaline.

وأعلنت دياز رسميًّا عن اعتزالها التمثيل في عام 2018 وشرحت قرارها في مقابلة مع كيفن هارت وقالت “عندما تفعل شيئا على مستوى عال حقا لفترة طويلة من الوقت، عندما تكون الشخص الذي يقدم أداء جيدا، يجب أن تسلم الفرصة إلى أشخاص آخرين”.

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