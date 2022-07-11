كاميرون دياز تكشف عن موقف كاد يُنهي بها سجينةً في إحدى الدول العربية

كشفت الممثلة الأميركية “كاميرون دياز” عن موقف في حياتها كاد ينهي بها سجينةً، قبل أن تدخل عالم التمثيل والشهرة.

إذ أشارت دياز الى أنه تم استخدامها في بداية حياتها المهنية قبل المشاركة في فيلم The Mask لتنقل المخدرات إلى المغرب.

وقالت الممثلة البالغة 49 عاما إنه خلال عام من محاولتها الحصول على عمل عرض أزياء في باريس في أوائل العشرينات من عمرها، حصلت على وظيفة تبين أنها مشبوهة بعدما طُلب منها حمل حقيبة مقفلة عبر المطار عند وصولها.

وذكرت في تدوين صوتي لـ Second Life: “عندما وصلت إلى المطار في المغرب وطُلب مني فتحها، بدأت بالتفكير: ما يوجد في تلك الحقيبة؟.. لكنني تواصلت مع السلطات وأبلغتهم كل شيء أعرفه، واستطعت الإفلات من قضية كانت قد تدخلني السجن لمدة عشر سنوات”.

يذكر أن النجمة كاميرون دياز قررت منذ فترة قصيرة العودة إلى عالم التمثيل بعد ثماني سنوات من الاعتزال، لتلعب دور البطولة في فيلم جديد عنوانه Back in Action إلى جانب جيمي فوكس، من إنتاج منصة نتفليكس.

وأعلن جيمي فوكس الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر مكالمة هاتفية بينه وبين دياز، ووفق منصة “نتفليكس” ساهم فوكس في تراجع دياز عن قرار الإعتزال.

وكانت الممثلة قد ابتعدت عن التمثيل في عام 2014، وكان آخر أفلامها هو آني، لمتابعة فرص أخرى مثل كتابة الكتب وإطلاق علامتها التجارية للنبيذ العضوي Avaline.

هذا وأعلنت دياز رسميًّا عن اعتزالها التمثيل في عام 2018 وشرحت قرارها في مقابلة مع كيفن هارت وقالت “عندما تفعل شيئا على مستوى عال حقا لفترة طويلة من الوقت، عندما تكون الشخص الذي يقدم أداء جيدا، يجب أن تسلم الفرصة إلى أشخاص آخرين”.