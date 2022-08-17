"كانت غالية عليّا".. جورج وسوف ينعي أنطوانيت نجيب

حرص الفنان اللبناني جورج وسوف على نعي الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، التي توفيت صباح اليوم الأربعاء 17 أغسطس\آب، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

ونشر “وسوف” صورة تجمعه بالفنانة الراحلة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، وعلق عليها : “هالصورة على المسرح غالية عليّا، الله يرحم الفنانة الكبيرة انطوانيت نجيب، وتكون نفسًا بالسما”.

نعى فرع العاصمة السورية دمشق لنقابة الفنانين، الأربعاء، الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب.

وتعد أنطوانيت نجيب أكبر ممثلة سورية إذ تبلغ من العمر نحو 92 عاما، وقد شاركت العام الماضي قبل تعرضها لوعكة صحية كبيرة، بفيلم “فيك أب”، كضيفة شرف.

وهي من مواليد فبراير عام 1930 بمدينة درعا السورية، عرفت عن طريق مشاركتها بالعديد من المسرحيات الهامة، وكانت بدايتها السينمائية عام 1973 بفيلمي “شقة الحب” و”امرأة حائرة”، ومن أشهر أدوارها التلفزيونية مسلسل “صح النوم”.

وفي تصريحات إعلامية قبل وفاتها، روت الفنانة الراحلة أنطوانيت نجيب، معاناتها مع المرض الذي سبب لها إرهاقًا شديدًا وألمًا لا تقوى على تحمله، وتأكيدها أنّها في كل الأحوال لا تخاف الموت، لأنها لم تؤذ أحدا طيلة حياتها، وبالتالي هى تستعد لهذه اللحظة، وأنّها كثيرًا ما تدعو الله بأن تذهب إليه سريعًا حتى ترتاح من الألم الذي تشعر به.