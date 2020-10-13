كان يصلي له كل يوم..وفاة هندي يعبد ترامب حزنا على إصابته بكورونا

توفي رجل يبلغ من العمر 38 عاماً من ولاية تيلانجانا الهندية، بعد صيامه أربعة أيام على أمل أن يشفى دونالد ترامب من كوفيد-19، إذ قالت عائلته إنه كان يعبد الرئيس الأمريكي مثل الآلهة، وأصيب بالصدمة والانزعاج بعد علمه بإصابة الرئيس بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته صحيفة الاندبندت البريطانية.

توفي شخص هندي يدعى بوسا كريشنا، يبلغ من العمر 38 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية؛ إثر قيامه بالصيام لمدة 4 أيام للدعاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب إصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وكان كريشنا يعبد ترامب كل يوم على مدار السنوات الماضية، وأصيب بالاكتئاب منذ أن علم أن الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وأفاد أفراد من أسرة كريشنا بأنه انهار أثناء تناوله الشاي في منزل عمه في منطقة ”طوبران“ في مقاطعة ”ميداك“، وقد تم نقله على الفور إلى المستشفى لكن الأطباء قالوا إنه جاء متوفيا.

وبحسب صحيفة ”مومباي ميرور“، كان بوسا كريشنا من أشد المتعصبين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان قد بنى تمثالا لترامب بطول 6 أقدام في منزله العام الماضي.

وتقول الصحيفة، إن كريشنا كان يعامل ترامب على أنه إله وكان يصلي له كل يوم، مشيرة إلى أنه كان يصلي من أجل فوز ترامب بالانتخابات المقبلة، وأنه كان منزعجا عندما علم أن اختبار كورونا للرئيس ترامب كان إيجابيا.



و ألقت أنباء وفاة كريشنا المفاجئة بظلالها الكئيبة على قريته، حيث نقلت صحيفة ”إنديان إكسبريس“ عن بعض الأهالي قولهم إن وفاة كريشنا قبل لقاء إلهه ترامب كانت مفاجأة صادمة.

وتقول الصحيفة، إنه من النادر أن يبني شخص ما معبدا من أجل رئيس أو زعيم دولي، وهو ما حدث مع بوسا كريشنا قبل وفاته، حيث كان مولعا بالرئيس الأمريكي.

من جهته قال ابن عم كريشنا، بي فيفيك للصحيفة، إن ”كريشنا استيقظ في الصباح كالمعتاد، واستحم وتناول كوبا من الشاي، ثم انهار على الأرض، لم يكن يأكل بشكل جيد، عندما نقلناه إلى المستشفى أعلن الأطباء وفاته”.

