صورة.. كايلي جينر تخطف الأنظار بفستانها الغريب!

التقط كاميرات الباباراتزي مجموعة صور للنجمة كايلي جينر أثناء خروجها برفقة ابنها، يوم السبت، في لوس أنجلوس.

وظهرت النجمة، البالغة من العمر 26 عامًا، وهي تحمل ابنها على خاصرتها، مرتدية فستاناً قصيراً باللونين الأزرق والأبيض.

وشوهدت جينر بالقرب من سيارتها الرينج روفر ذات الدفع الرباعي أثناء توجهها إلى المكتب الرئيسي لبراتز في لوس أنجلوس.

وكان فستانها اللافت للنظر يتميز بزخرفة دانتيل على طول خط العنق.

وأكملت مظهرها العصري بزوج من أحذية الدنيم مع كعب صغير.

وبدا الطفل، الذي ولد في شباط 2022، رائعاً وهو يرتدي تي شيرت أبيض وجينز وحذاءً رياضيًا باللونين الأبيض والأسود.

وانتشرت صور كايلي وابنها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المتابعين عن اعجابهم بلطافة ابنها وبـ”غرابة” فستانها الذي كانت ترتديه.