كبسولات للنوم.. خدمة ينعم بها المسافرون في مطار بالسعودية

المسافرون المتعبون في مطار الملك خالد الدولي بالرياض يمكنهم الآن أخذ قسط جيد من الراحة في كبسولات للنوم توفرها شركة وسن بينما ينتظرون رحلاتهم.

وقال محمد الجعيدي مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي “في مطلع عام 2023 افتتحنا هذا اللاونج في مطار الملك خالد في الصالة الخامسة للرحلات المحلية بطاقة استيعابية أكثر من 300 مسافر في اليوم، كان الهدف إننا نقدم خدماتنا بطريقة اقتصادية، قيمة الإقامة لست ساعات 224 ريالا سعوديا (60 دولارا)، وهو الأقل على مستوى العالم والمستوى المحلي”.

مطار الرياض يوفر كبسولات للنوم يستطيع الشخص القادم من رحله دوليه ولديه رحله اخرى بعد عدة ساعات ان يستأجر كبسوله وينام فيها الى حين موعد رحلته القادمه بدل ان يضطر الخروج من المطار والبحث عن فندق او الجلوس ساعات طويله في انتظار رحلته بدون ان ينام pic.twitter.com/ho2z425jeE — ابراهيم بن عطاالله (@ibharbi) August 13, 2023

وذكر الجعيدي أن الكبسولات مجهزة بالشكل الذي يضمن للمسافرين إقامة مريحة.

وأردف قائلا “كل غرفة فندقية مجهزة بتكييف، إنارة، ومدخل للشاحن وتلفزيون ذكي تفاعلي، حتى نضمن إقامة سعيدة في المطار”.

وعبر المواطن السعودي محمد الضميري عن رأيه في التجربة.

فقال “أنا عندي رحلة للجوف، باقي على الرحلة تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات، مليت من الجلسة، جيت وريحت وكانت تجربة ممتازة، جربتها بكم مطار في العالم، مطارات دولية ثانية، والحمد لله إللي موجود هنا ممتاز جدا مقارنة بالمطارات الثانية”.

وقالت الشركة إنها تطمح لتوسيع هذه الخدمة لتشمل الشواطئ والجزر المعزولة وخدمة تقديم الطعام خلال موسمي الحج والعمرة.

وقال الجعيدي “بالنسبة لنا إحنا قبل خمس سنوات كان الهدف الأكبر إننا نوصل للمطارات، اليوم الحمد لله بنينا مساحة في مطار العاصمة مطار الملك خالد، وتطلعاتنا للمستقبل إننا يكون عندنا مساحات فندقية ونوم خارجية، ممكن نكون في الشواطئ، ممكن نكون في الجزر المعزولة، ممكن نكون في قطاع الحج والعمرة للحجاج والمعتمرين، هذي هي تطلعاتنا للمستقبل”.