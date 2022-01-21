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كتاب يشعل الحرب بين هذه النجمة الشهيرة وأختها.. هل تدّعي عليها؟

21 - يناير - 2022
كتاب

كتاب

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لا تزال النجمة العالميّة بريتني سبيرز حديث مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، وهذه المرّة بعد سلسلة الاخذ والرد بينها وبين أختها جايمي لين في إطار ترويج الاخيرة لكتابها الجديد.

وفي التفاصيل، فقد هدّدت النجمة العالمية التي تعتبر أنّ اختها تستغلها عبر اطلالاتها الاعلامية لتحقيق مكاسب مالية والترويج للكتاب.

من جهته، قال محامي بريتني إنّ الكتاب يحتوي على العديد من الادعاءات المضللة، اذ كانت جايمي لين قالت عدة مرات ان الكتاب لا يتعلق بأختها الفنانة بريتني سبيرز لكنها لا تتردد في اطلالاتها الترويجية الى الاشارة الى بريتني بإزدراء، ما يعتبر نوع من انواع التشهير وتشويه السمعة، ما قد يضطر بريتني سبيرز الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

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