كتاب "يوميات أسير في السجون والمعتقلات الصهيونية" بتوقيع عماد سعيد

وقّع رئيس جمعية “هلا صور الثقافية الاجتماعية” الكاتب الدكتور عماد سعيد، كتابه بعنوان “يوميات اسير في السجون و المعتقلات الصهيونية”، بدعوة من جمعية خريجي المقاصد الإسلامية في صيدا ودار الفقيه، في إطار فعاليات معرض الكتاب العربي الاول 2024 في صيدا، حضره شخصيات لبنانية وفلسطينية وإعلاميون وقيادات سيَاسية.

بداية تقديم للحفل من الامين العام لجمعية خريجي المقاصد الدكتورة هيام لطفي التي رحبت بالحضور وقدمت الاعلامي والمحلل السياسي غسان جواد بكلمة تعريفية اشادت بإنجازاته وسيرته.

وتحدّث جواد عن كتاب سعيد مشيدا بتجربته النضالية والسياسية والثقافية، وتطرق الى الوضع في لبنان وغزة، داعيا الى “دعم المقاومة”، ومشيدا بدور صيدا ثقافيا ووطنيا وتاريخيا .

بعدها كانت كلمة للكاتب سعيد عن تفاصيل كتابه، منددا بالعدوان الصهيوني والمجازر التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا “أهمية الثقافة الوطنية التي،يجب ان يكون محورها القضية الفلسطينية”.

ثم شرح مفاهيمه الوطنية والثورية و إيمانه بالمقاومة كخيار وحيد كي نسحق العدو ونحرر الأرض،ونعيد فلسطين إلى الشعب الفلسطيني،

بعدها وقع الكاتب اصداره الحادي عشر للحضور.