الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كروس يفاجئ ريال مدريد برفض مفاوضات التجديد

منذ 4 دقائق

كروس

"كووورة"
A A A
طباعة المقال

باغت الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، إدارة النادي الملكي، بقرار مهم حول تجديد عقده مع الميرنجي.

وينتهي عقد توني كروس مع ريال مدريد في صيف عام 2023، مما يعني أنه يستطيع التوقيع مجانًا مع أي فريق، بداية من يناير/كانون ثان المقبل.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن كروس باغت إدارة ريال مدريد برفض بدء مفاوضات تجديد عقده الآن، لكنهم احترموا قرار النجم الألماني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كروس يفضل الانتظار حتى الموسم المقبل، قبل تمديد عقده، كي يرى كيف تسير الأمور.

ونوهت أن توني كروس لا يريد أن يكون عبئًا على النادي الملكي في الموسم المقبل.

يذكر أن توني كروس سبق أن صرح من قبل، بأنه يرغب في إنهاء مسيرته مع كرة القدم داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

    المزيد من منوعات

    اضطرابات الذاكرة- تعبيرية
    8 طرق بسيطة للمساعدة على تحسين ذاكرتك
    نجم ليفربول ساديو ماني
    بايرن ميونخ ينهي صفقة ماني ويحدد موعد تقديمه
    جونيور فينيسيوس
    فينيسيوس يوافق على طلب بيريز

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    الطاقة الشمسية
    مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية