كريستال بالاس يعين المدرب هودجسون

أعلن كريستال بالاس أنه أعاد تعيين روي هودجسون لتدريب الفريق المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، خلفا للمدرب باتريك فييرا وحتى نهاية الموسم الجاري.

وسيتولى المدرب البالغ عمره 75 عاما المسؤولية بعد إقالة فييرا الأسبوع الماضي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، ويتقدم بالاس حاليا بثلاث نقاط على منطقة الهبوط.

وبالاس هو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يحقق أي فوز في 2023، حيث تعادل خمس مرات وخسر في سبع مباريات، ويعود انتصاره الأخير في المسابقة إلى 31 ديسمبر كانون الأول عندما تفوق 2-صفر على بورنموث. ويحتل بالاس المركز 12 برصيد 27 نقطة قبل آخر عشر جولات.

وسيتولى هودجسون المسؤولية بهدف إبقاء بالاس في دوري الأضواء، وهي المهمة التي حققها في أربعة مواسم متتالية مع النادي اللندني خلال الفترة 2017-2021.

وقال هودجسون في بيان “إنه شرف بمطالبتي بالعودة إلى النادي الذي دائما ما يعني لي الكثير. هدفنا الوحيد الآن هو بدء الفوز بالمباريات وحصد النقاط الكافية للبقاء في الدوري الممتاز”.

وأضاف “يشتهر كريستال بالاس بروحه القتالية، وليس لدي أي شك أن كل المشجعين سيقاتلون معنا”.

وبدأ هودجسون مسيرته كمدرب في 1976 في السويد، وتولى تدريب العديد من الفرق منها إنتر ميلان ومالمو وبلاكبيرن روفرز وليفربول ووست بروميتش ألبيون وفولهام ومنتخب سويسرا ومنتخب إنجلترا.

ومن المنتظر أن تكون أول مباراة للمدرب هودجسون في منصبه أمام ليستر سيتي في أول أبريل نيسان، وعقب انتهاء التوقف الدولي.