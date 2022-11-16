كريستوفر نكونكو خارج تشكيلة المنتخب الفرنسي لكأس العالم

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن المهاجم كريستوفر نكونكو سيغيب عن نهائيات كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وتعرض لاعب رازن بال شبورت لايبزيج لإصابة في الركبة اليسرى خلال تدريب المنتخب اليوم الثلاثاء.

وأضاف الاتحاد الفرنسي في موقعه الرسمي في الإنترنت “خضع (نكونكو) لأشعة مساء الثلاثاء أوضحت تعرضه لإلتواء في الركبة”.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن المدرب ديدييه ديشان اختار بديل نكونكو بعد إرسال التقرير الطبي إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) من أجل استبدال لاعب قبل أولى مباريات المنتخب في البطولة يوم الثلاثاء المقبل.

وسيتم الإعلان عن بديل نكونكو بمجرد تأكد الفيفا من صحة التقرير الطبي.

وتستهل فرنسا مشوار الدفاع عن لقبها بمواجهة أستراليا يوم الثلاثاء قبل أن تواجه الدنمرك ثم تونس في المجموعة الرابعة.