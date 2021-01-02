كريستيانو رونالدو الاكثر متابعة على انستغرام … كم بلغ عدد متابعيه؟

يحقق النجم البرتغالي مهاجم نادي يوفينتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو إنجازا جديدا لكن هذه المرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد متابعيه 250 مليونا على منصة انستغرام، ليكون أول شخص يصل إلى هذا الإنجاز على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة من الملياردير مارك زوكربيرغ صاحب شركة فيسبوك.

وبهذا الرقم بعد النجم البرتغالي، البالغ من العمر 35 عامًا، هو الشخص الأكثر متابعة على ”إنستغرام“.

ويأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثانيا بعدد متابعين يبلغ 174 مليونا، ثم النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بعدد متابعين يصل إلى 144 مليونا، ثم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام بعدد متابعين يصل إلى 65.2 مليون شخص.

أما رونالدينيو، أحد أهم نجوم كرة القدم البرازيلية، لديه 53.3 مليون متابع على إنستغرام، 42.3 مليون متابع على فيسبوك، و19.8 مليون متابع على تويتر.

كما يعد رونالدو أكثر رياضي في العالم تحقيقًا للأرباح من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أصبح أول لاعب كرة قدم تكسر ثروته حاجز المليار يورو، وفقا لما ذكرته سابقا مجلة ”فوربس“ الاقتصادية.

وحقق رونالدو العديد من النجاحات في 2020، إذ استطاع أن ينهي العام متصدرا قائمة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 12 هدفا.

وشهد 2020 تتويج رونالدو بلقب الدوري الإيطالي مع اليوفي، فضلا عن فوزه بجائزتي القدم الذهبية وأفضل لاعب في القرن الـ21 خلال حفل جوائز ”غلوب سوكر“.