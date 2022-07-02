كريستيانو رونالدو طلب من يونايتد السماح له بالرحي

طلب كريستيانو رونالدو من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن النادي إذا حصل على عرض يرضيه خلال فترة الانتقالات الجارية، وفق ما ذكرت صحيفة تايمز البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما يرغب بشدة في اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال باقي مسيرته. ولم يتأهل يونايتد للعب في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وتسود حالة من الترقب والقلق في أولد ترافورد على مدار الأيام القليلة الماضية، بسبب التكهنات حول مصير المهاجم البرتغالي وإمكانية رحيله عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المهاجم البرتغالي المخضرم سيبلغ من العمر 38 سنة قريبًا، ويبدو أن أفضل أيامه في كرة القدم قد مضت، لذلك هو يتعامل بحرص شديد جدًا مع الخطوة القادمة، لذلك قرر الإبقاء على جميع خياراته مفتوحة.

بعض التقارير الألمانية أكدت قيام وكيل أعماله جورج مينديش بعرضه على بايرن ميونخ، ولو فعلها رونالدو لكانت الأمور أهون على جماهير يونايتد، حيث كانت ستتفهم المرحلة الصعبة التي يمر بها اللاعب.

ولكن الصدمة كانت باجتماع وكيل رونالدو مع تود بولي المالك الجديد لتشيلسي، من أجل بحث صفقة محتملة بالميركاتو الحالي، لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لتتطاير الاتهامات بالخيانة في كل مكان تجاه رونالدو.

صورة ضبابية

رونالدو قرر العودة إلى يونايتد الموسم الماضي، بعد تجربة غير ناجحة في يوفنتوس، ليمر بموسم متواضع جماعيًا ومتوسط فرديًا سجل فيه 24 هدفًا وخرج بلا بطولات واحتل المركز السادس بالدوري ليغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، في واقعة لم تحدث منذ خروجه من سبورتينج لشبونة ببداية مسيرته.

مشروع يونايتد لا يبدو مستقرًا أو واضحًا حتى الآن، رغم التفاؤل المحيط بقدوم الهولندي إريك تين هاج، لأن كل الاحتمالات واردة بنجاحه أو فشله، وحتى لو نجح من الصعب حدوث ذلك الآن بسبب الفجوة الضخمة مع مانشستر سيتي وليفربول.

تقارير إنجليزية أكدت أن رونالدو يشعر بالقلق بسبب نشاط يونايتد المحبط في سوق الانتقالات، بعد الفشل في ضم يوريين تيمبر مدافع أياكس أمستردام، وعدم التمكن حتى الآن من جلب الهدف الأول من برشلونة وهو الهولندي فرينكي دي يونج.