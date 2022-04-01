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كريستيانو رونالدو يحصد جائزة جديدة

منذ 3 ساعات
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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قبل ساعات من إجراء قرعة كأس العالم، حصد كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وقائد منتخب البرتغال جائزة جديدة .

وقد تأهّل مؤخرا منتخب البرتغال الذي قاده كريستيانو رونالدو لنهائيات كأس العالم 2022، بعد الفوز على مقدونيا الشمالية 2-0 في نهائي الملحق الأوروبي.

وأفادت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، الجمعة، بأنّ رونالدو حصل على جائزة أفضل هدف في المسابقة خلال شهر آذار الماضي.

ومنحت رابطة البريميرليج رونالدو تلك الجائزة عن هدفه الأول في مرمى توتنهام، خلال مواجهة الفريقين يوم 12 آذار الماضي، في الجولة 29 من المسابقة، والتي انتهت لصالح “الشياطين الحمر” 3-2، حيث سجل الهاتريك الثاني له بقميص الفريق، وكان الأول قبل 14 عاما.

وجاء هدف كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عاما من تسديدة تبعد 30 مترا عن مرمى توتنهام، ليعيد الجائزة إلى مانشستر يونايتد بعد غياب لنحو 10 أشهر، حيث كان الأوروجواياني إدينسون كافاني آخر فائز بها من الفريق بهدف من منتصف الملعب في أيار 2021 في مرمى فولهام.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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