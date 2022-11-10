كريستيانو رونالدو يغازل باريس سان جيرمان

يعيش صاروخ ماديرا أوقاتا صعبة مع فريق الشياطين الحمر، وألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.

ويعاني كريستيانو رونالدو من توتر العلاقة مع الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، الذي حوله هذا الموسم للاعب بديل في الدوري الإنجليزي الممتاز، معتمداً عليه فقط بشكل أساسي في الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”.

وكشف رونالدو في كتاب سيرته الذاتية بعنوان “كريستيانو”، والذي يتولى كتابته تيري مارشاند، الصحفي بجريدة “ليكيب” الفرنسية، عن علمه بوجود رغبة قوية من إدارة باريس سان جيرمان في التعاقد معه.

ويقول رونالدو عن هذا الاهتمام “أعرف أن الباب مفتوح لي دائما، أرى نفسي ألعب في ملعب حديقة الأمراء وأمامي 50 ألف مهاجرا برتغاليا، سيكون أمراً رائعاً”.

ويعلق الكاتب في هذا الصدد بقوله: “لو كان ناصر الخليفي (مالك باريس سان جيرمان) موجودا معنا في الحجرة يومها، كان سيحضر ورقة ويوقع مع رونالدو على الفور، كان الأمر سيكون في منتهى السهولة، لكن لم يتحدث أحد من قادة النادي مع كريستيانو”.

ويشدد الكاتب على أن رونالدو من أكبر المعجبين بالعاصمة الفرنسية، حيث يزورها في أيام العطلات ويقضي هناك أوقاتا طويلة، وقد يفكر في الانتقال إلى “بي إس جي” أملاً في الحصول على الكرة الذهبية السادسة في مسيرته.

وحقق رونالدو 5 كرات ذهبية في مشواره الكروي من 2008 إلى 2017، لكنه منذ الرحيل عن ريال مدريد قبل 4 سنوات لم يتوج بها مطلقا.

في المقابل، وصل الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس الحالي، وغريم رونالدو الأول، إلى 7 كرات ذهبية بعدما حصد الجائزة مؤخرا في 2019 و2021.