الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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كريستيانو رونالدو يغيب عن التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي

منذ 11 دقيقة
كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو.

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كشفت شبكة “BT sports” البريطانية، عن التشكيل الأفضل في تاريخ المسابقة منذ إطلاقها قبل نحو 30 عاما، الذي أشعل حالة من الجدل بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاءت نتائج التصويت الذي أعلنت عنه القناة البريطانية التي تنقل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بناء على تصويت الجماهير، وهي العملية التي شارك فيها نحو 200 ألف مشجع.

وضمت التشكيلة 3 لاعبين فقط من الذين يلعبون في الوقت الحالي، أبرزهم المصري محمد صلاح، والذي يتواجد ضمن أفضل 20 هدافا في تاريخ المسابقة، بالإضافة إلى تواجد الهولندي فيرجيل فان دايك، والبلجيكي كيفن دي بروين، الفائز بجائزة أفضل لاعب من الرابطة في الموسم الماضي.

في المقابل، غاب عن التشكيلة العديد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: بيتر شمايكل.

خط الدفاع: أشلي كول – فيرجيل فان دايك – ريو فيردناند – جاري نيفل.

خط الوسط: ستيفن جيرارد – كيفين دي بروين – باتريك فيرا.

خط الهجوم: محمد صلاح – آلن شيرار – تيري هنري.

وعلى الرغم من أن التصويت تم بناء على تصويت الجماهير، فإن الجماهير عبرت عن غضبها من تلك الاختيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت معظم الانتقادات بسبب غياب كريستيانو رونالدو، وكذلك الإنجليزي جون تيري، مدافع تشيلسي التاريخي، وزميله السابق التشيكي بيتر تشيك، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق.

وضمن منافسات الجولة الثانية، من الدوري الانجليزي الممتاز، يستعد محمد صلاح للمشاركة في مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم الاثنين.

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