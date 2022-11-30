بصفقة خيالية.. كريستيانو رونالدو يوافق على عرض النصر السعودي

وافق نجم مانشستر يونايتد السابق كريستيانو رونالدو، على عرض النصر السعودي من أجل الإنتقال إلي صفوفه بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب البرتغال عقب إنتهاء كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

هذا وقد ذكرت صحيفة “ديل ميل”البريطانية، نقًلا عن صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وافق على العرض المقدم من نادي النصر السعودي للإنضمام إلي صفوفه بعد كأس العالم، والبالغ 173 مليون إسترليني يحصل عليهما مقابل إرتداء قميص العالمي لمدة عامين ونصف، بما يعادل 200 مليون يورو شاملة الراتب والإعلانات.

كان كريستيانو رونالدو قد رفض الانتقال إلى الدوري السعودي الصيف الماضي، لكن بسبب عدم إهتمام الأندية الأوروبية بضمه، يبدو أنه مستعد الآن لاتخاذ الخطوة.

وكان رونالدو لاينتمي إلى أي ناد في الفترة القصيرة الماضية، بعد الصراع مع إدارة ومدرب مانشستر يونايتد، على خلفية الحوار التلفزيوني الذي أجراه الدون مؤخرا وهاجم فيه إدارة النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاغ.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن الكرة السعودية تنمو بشكل ملحوظ، فضلا عن أن النصر يسعى لاستعادة الهيمنة المحلية، ووضع نفسه على خارطة الكرة العالمية، تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ونخبة من المحترفين، يتقدمهم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا والإسباني ألفارو غونزاليس.

وأشارت ماركا إلى أن الهلال السعودي كان قدم في وقت سابق عرضا للنجم البرتغالي، لكن عقوبة إدارية بمنع التسجيل حالت دون إتمام الصفقة.