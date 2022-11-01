كريستيا تنتقد سياسة أديداس في عقود اللاعبات

أعربت لاعبة التنس الرومانية سورانا كريستيا عن أسفها لأن العلامات التجارية تولي اهتماما أكبر للمظهر على حساب الأداء في إعداد عقود اللاعبات، مشيرة إلى أن أديداس أخبرتها “من الأفضل أن تكون اللاعبة حسنة المظهر وبين أفضل 20 لاعبة في العالم على ألا تكون بهذا القدر من الجمال وفي صدارة التصنيف”.

وأدلت كريستيا، المصنفة 38 عالمياً في منافسات الفردي، بهذه التعليقات لبرنامج البودكاست الروماني (لا فيليو) الأسبوع الماضي خلال مناقشة عقود الدعاية والإعلان التي تحصل عليها لاعبات التنس.

وقالت كريستيا (32 عاماً)، التي سبق لها التعامل مع أديداس كشركة راعية، إن الأمريكيات واليابانيات والبريطانيات يتلقين أفضل الأجور، لكن لاعبات “شرق أوروبا لا يواجهن طلبا كبيراً”.

وأضافت: “أتذكر على سبيل المثال عندما كان لدي عقد مع أديداس، مع العلم أنني على قدر من الجمال بالنسبة لرياضية، كانوا يخبرونني أن من الأفضل أن تكون اللاعبة حسنة المظهر وضمن أفضل 20 لاعبة في العالم على ألا تكون بهذا القدر من الجمال وفي صدارة التصنيف”.

وتابعت: “عندما تكون ضمن أفضل 20 لاعبة فإنك تكون تحت الأنظار على أي حال، تكون موجودا في كل بطولة ويقولون إن من الأفضل أن تكون اللاعبة جميلة وضمن أفضل عشر أو عشرين لاعبة في العالم على أن تكون أقل جمالا وفي صدارة التصنيف”.

وأضافت: “بالطبع تدرك أن لديهم حصصا خاصة بهم، إنه سوق”.

وكان أعلى تصنيف لكريستيا في مسيرتها المركز 21 الذي وصلته في 2013.