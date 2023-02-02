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كريستين ستيوارت رئيسة لجنة مهرجان برلين السينمائي

منذ 39 دقيقة
كريستين ستيوارت

كريستين ستيوارت

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كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 73 عن أعضاء لجنة التحكيم الدولية التي تقرر من سيحصل على جائزة الدب الذهبي والفضي.

وستقوم الممثلة الأميركية كريستين ستيوارت برئاسة اللجنة الدولية في المهرجان الذي سيقام في الفترة ما بين 16 إلى 26 شباط الجاري.

وفي بيانٍ حول اختيار النجمة لرئاسة لجنة تحكيم المهرجان ورد ما يلي: “إنها واحدة من أكثر الممثلين موهبة ومتعددة الأوجه، وستشكل جسراً مثالياً بين الولايات المتحدة وأوروبا”.

وستتكون اللجنة من الفرنسية جولشيفته فاراهاني، والألمانية فاليسكا جريسيباتش والروماني رادو جود، إضافة إلى الأميركية فرانسين مايسلر والإسبانية كارلا سيمون، والصيني جوني تو.

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