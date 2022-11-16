كريم عبد العزيز لصوت بيروت إنترناشونال: تربطني علاقة مميزة بأحمد عز

كريم عبد العزيز نجم صاحب حضور جذاب وفي كل عمل يقدمه يحقق نجاحا كبيرا سواء في التلفزيون أو السينما وعن أعماله الأخيرة تحدث عبد العزيز ل ” صوت بيروت إنترناشونال” فقال :” إن نجاح فيلمه الأخير “كيرة والجن” لا يقاس فقط بالإيرادات الضخمة التي حققها العمل خلال عرضه في دور السينما المصرية والعربية، بل يعود إلى الصورة الرائعة والإخراج الجيد، واللذين ظهرا بوضوح للمُشاهد خلال العرض. ويؤكد كريم عبدالعزيز أنه اكتسب صديقاً وأخاً مثل أحمد عز الذي شاركه في ثاني عمل درامي بعد مسلسل “الاختيار 3″ الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

أحمد عز فنان ناجح، وهو صديق وأخ على المستوى الإنساني، و”كيرة الجن” لم يكن العمل الأول الذي يجمعنا معاً، فنحن قدّمنا معاً في موسم رمضان الماضي مسلسل “الاختيار” في جزئه الثالث، وسبب نجاحنا في المسلسل والفيلم، أن المخرج مروان حامد كان حريصاً على إيجاد الكيمياء الفنية بيننا.

ويضيف “فهناك تشابه كبير بيني وبين أخي أحمد عز، وربما من يعرفنا عن قرب يعلم جيداً أن هناك عشرات الصفات الإنسانية التي تجمعنا، فأحمد عز رجل في قمة الأخلاق وأنا دائماً أقول إنني اكتسبت أخاً وصديقاً في الوسط الفني يُدعى أحمد عز. يكفي أنه يحترم صناعة الفن، وأكثر ما يهمه هو نجاح أي عمل يشارك فيه، ولا يفكر أبداً في موقع اسمه على تتره. وهل كان هناك مناقشات حول ترتيب اسميهما على تتر فيلم “كيرة والجن” فأوضح انهما لم يتحدثا أبداً عن شكل أفيش الفيلم وتصدّر الأسماء عليه، وكل ما تم تداوله في هذا الشأن عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، فالجميع يعلم الى أي مدى هيمنت المحبة والتفاهم على أجواء التصوير، ولم يحدث بيننا نقاش حول هذه الأمور السطحية.

وعن هند صبري قال “أنا محظوظ بالعمل معها، فهذه ليست المرة الأولى التي نجتمع فيها معاً، بحيث قدّمنا من قبل فيلم “الفيل الأزرق 2″، وشعرت خلال تصوير أول مشهد في الفيلم أننا نعرف بعضنا منذ 100 عام، ولطالما تمنيت العمل مع هند صبري والتعرّف إليها عن قرب.

– أما كيف كانت كواليس تصوير الفيلم الذي ضمّ نخبة من نجوم الفن المصري والعربي فأكد أن كواليس الفيلم كانت رائعة، لأننا لم نصوّر مشاهده في سنة واحدة، بل استغرق العمل عليه ثلاث سنوات من التحضير وجلسات القراءة والتصوير، وقد توقفنا عن العمل في فترة من الفترات بسبب جائحة كورونا، لكن الفيلم خرج الى النور واستطاع خلال أيام معدودة أن يسجّل إيرادات عالية ويحقق نجاحاً على الصعيد الجماهيري.

-وبالنسبة للعوامل التي يختار على أساسها كريم عبدالعزيز أعماله الفنية فأشار أنه دائماً يقبل العمل الذي يشعر به، “فالعمل الذي أقرأ ورقه وأشعر أنني سعيد به ومتحمس له وأضع نفسي موضع الشخصيات المكتوبة، أوافق فوراً عليه، ولذلك تجد أن أعمالي قليلة مقارنةً بعدد السنوات التي مثّلت فيها.

وأخيرا عن مسلسله المقبل يقول “أتعاون مع المخرج بيتر ميمي في مسلسل جديد لرمضان 2023 يحمل اسم “الحشاشين”؛ سيكون عملاً ذا إنتاج ضخم، ويدور أحداثه عام 1000 حول “حسن الصباح” وجماعة الحشاشين، وهي بداية بذرة الإرهاب، والعمل سيتم تصويره داخل مصر وخارجها، وستُستخدم فيه تقنية الغرافيكس.