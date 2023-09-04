كريم عفيفي يشارك إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة"

بدأ الفنان كريم عفيفي تصوير فيلم جديد بعنوان “عصابة عظيمة” أمام الفنانة إسعاد يونس، الفيلم من إخراج وائل إحسان بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

على جانب آخر تصدرت النجمة إسعاد يونس غلاف عدد سبتمبر 2023 من مجلة “فوج العربية” بعنوان “ملكة الكوميديا”، وبإطلالة فاخرة وإكسسوار مرصع بالجواهر منحها لمسة ملكية تحدثت مع المجلة عن مسيرتها الفنية والسر وراء قولها “أنا أجمل بنت فى مصر” حيث أشارت إلى أنها تحاول أن تساعد المرأة على التحرر من القالب الضيق الذى توضع فيه حين تبلغ الأربعين.

وصرحت خلال المقابلة: “دائمًا أشعر بأننى مميزة ومختلفة عن غيرى كلما دخلت إلى قاعة ما حتى لو كان كل من حولى رائعات الجمال، وهذا ما يشجعنى دائمًا”.

وأضافت: “فى عالم الترفيه كل إنسان له تاريخ صلاحية وحتى فى ذلك الحين كنت أدرك هذا تمامًا وكنت مستعدة لإدارة ظهرى لتلك المرحلة والشروع فى شىء جديد لا أريد أن يستبعدنى أحد وأفضِّل أن أفعل ذلك بنفسى”.