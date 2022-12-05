الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
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كريم محمود عبدالعزيز يكشف عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي"

منذ ساعة واحدة
كريم محمود عبد العزيز

كريم محمود عبد العزيز

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كشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن بدء تصوير الجزء الثانى من مسلسل ” البيت بيتي ” خلال الفترة المقبلة.

وذلك بصورة من السيناريو عبر خاصية الاستورى بحسابة الشخصي عبر ” انستغرام “، وقد علق قائلا: ” بسم الله توكلنا على الله “.

ويأتي الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي بعنوان ” روح بـ روح “، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

العمل من بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، محمد محمود عبدالعزيز، ميرنا جميل، مي القاضي، سامي مغاوري، وعابد عناني، وعدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن دارت أحداث الجزء الأول من مسلسل البيت بيتي في إطار كوميدي رعب تشويقي حول ثلاثة أشقاء تجمعهم العديد من المواقف مع والدهم عابد عناني، وذلك مع الانتقال بين فترتين زمنيتين مختلفتين.

ويرث مصطفى خاطر قصرًا يكتشف أنه ملعون، فيما يظهر كريم محمود عبدالعزيز بشخصية سائق تاكسي يواجه العديد من الأزمات، وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال المكونة من 10 حلقات.

الجدير بالذكر أن الفنان كريم محمود عبدالعزيز ينتظر عرض فيلم ” شلبي ” يوم 4 يناير المقبل، والذي يجمعه بعدد من النجوم، أبرزهم: روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم نانسي صلاح.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي

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