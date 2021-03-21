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كشف سر الورقة المعلقة على باب منزل الفنان الراحل فريد شوقي

21 - مارس - 2021
الفنان الراحل فريد شوقي

الفنان الراحل فريد شوقي

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كشفت الفنانة المصرية “رانيا فريد شوقي” سر الورقة المعلقة على منزل الراحل والدها، لافتة إلى أن بيت “والدها كان مفتوحا على مدار الـ 24 ساعة لكل الناس والفنانين”.

“رانيا فريد شوقي” قالت: “قررت أنا وأختي عبير كتابة ورقة على باب البيت مكتوب فيها هذا المنزل متاح 24 ساعة”، مؤكدة أن “حلمها منذ الطفولة أن تُصبح ممثلة”، وذلك خلال استضافة عائلة الفنان “فريد شوقي” في برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة.

“سهير” زوجة الراحل من جهتها قالت: “كانوا عايزينها (رانيا) تمثل مع والدها في فيلم البؤساء، لكن فريد رفض، وكان دورها في الفيلم طفلة وبتشيل مياه والجو كان برد وقتها، فـرفض فريد، وقال لأ أنا مش عايز بنتي تتعذب”.

بينما ذكرت شقيقتها المخرجة “عبير فريد شوقى”: أنها “كانت تحكي أسرارها مع والدها الراحل، وتعلمت منه الحنية والالتزام وحبه للناس وللعطاء”. موضحة أنها “تعلمت من والدتها الحكمة وأن تبقى ست بيت شاطرة “.

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