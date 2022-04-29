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كلاب ضالة هاجمت طفلة سعودية ونهشت فخذيها.. “صورة”

منذ 4 ساعات
كلاب ضالة- تعبيرية

كلاب ضالة- تعبيرية

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يعتبر اسبوع العيد من اجمل الايام التي تمر على الاطفال من خلال التحضيرات شراء الملابس، ولكن لم يكن هكذا على هذه الطفلة السعودية التي بينما كانت في طريقها لشراء ملابس العيد من سوق جازان الداخلي، أفسدت كلاب ضالّة فرحتها بالعيد، بعدما هجمت عليها وأصابتها بجروح مختلفة، نقلت على إثرها للعلاج.
وأوضح والد الطفلة عرفات البالغة من العمر 7 سنوات، في تصريح نقلته وسيلة إعلام محلية، أن ابنته عادت إلى المنزل إلا أنها أصيبت بجراح متفرّقة في الفخذين أجبرتها على البقاء في الفراش.

كما أوضح أنهم كانوا في طريقهم إلى السوق عندما هجمت كلاب ضالة عند مفترق الطريق على ابنته وبدأت نهش جسدها الصغير وسط حالة من الرعب دبّت بالعائلة التي حاولت تخليصها.

إلى ذلك، شدد إبراهيم زيلع، على خطورة هذه الكلاب، داعياً إلى ضرورة التعامل معها.

طفلة جازان

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