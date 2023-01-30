كلاسيكو جديد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة الدور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا والتي أقيمت في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مواجهة قوية بين برشلونة وريال مدريد.

ووصل ريال مدريد وبرشلونة لتلك المرحلة من البطولة بعد الفوز على ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد في دور الثمانية بجانب كل من أتلتيك بلباو وأوساسونا.

وكان بطل النسخة الماضية من البطولة هو ريال بيتيس، ولكنه تم إقصاءه على يد أوساسونا في المرحلة الماضية بنتيجة 3-2.

قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023

برشلونة ضد ريال مدريد

أوساسونا ضد أتلتيك بلباو

وستُقام منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بنظام مباريات الذهاب والإياب، على عكس الأدوار السابقة.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية التي سيتم ذكرها أولًا في القرعة.

وستُقام مباريات الذهاب في يومي 8 و9 فبراير، بينما تقام مباريات الإياب في يومي 1 و2 مارس المقبل، بينما تقام مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو المقبل.