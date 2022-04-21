كلب بوليسي يكشف عن وجود مخدرات في مكان غير متوقع

غالباً ما يحاول تجار المخدرات ايجاد اماكن جديدة وغير مألوفه لتخبئة المخدرات باماكن لا تخطر على بال اي احد، وفي واقعة غريبة من نوعها اكتشف كلب بوليسي في تركيا وجود مخدرات في مصابيح سيارة وظل ينبح حينما كان يقف بجانب السيارة، التي كانت تحتوي على شحنة من المخدرات وكان يظن قائدها أنه سيمر مرور الكرام ولم يعتقد أن الكلب سيكشفه.

وفقا لما نشرته وسائل الإعلام، فإن قوات الشرطة في تركيا قامت بإلقاء القبض على رجل كان يقود سيارته ولكن استوقفته دورية أمنية للتفتيش.

وأوضحت التقارير أن الرجل كان سيمر بدون اي مشكلة، إلا أنه وجود كلب بوليسي تسبب في إثارة شكوك رجال الأمن في ذلك الرجل، وقاموا بطلب تفتيش السيارة.

وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن الكلب الذي كان برفقة دورية الشرطة نبح بشكل هيستيري بعد أن مر بالقرب من مصباح السيارة و لم يتحرك، مما دفع رجال الأمن للتحقق مما ينبح الكلب بسببه.

الجدير بالذكر أن الشرطة عثرت على كميات كبيرة من المخدرات في المصابيح الخاصة بالسيارة بالفعل، وألقت القبض على ذلك الرجل.