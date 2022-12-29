كلمات مؤثّرة من مبابي في وداع "الملك" (صورة)

بكلمات مؤثرة، نعى النجم الفرنسي كيليان مبابي، أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي توفي مساء اليوم عن عمر ناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

فقد نشر مبابي على حسابه على “إنستغرام” صورة قديمة له مع بيليه وأرفقها بتعليق قائلًا: “لقد تركنا ملك كرة القدم لكن إرثه لن ينسى أبدًا.. أرقد في سلام يا ملك”.

كان قد توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو (Edison Arantes do Nascimento) المعروف بـ “بيليه”، الذي تحول من طفل حافي القدمين إلى أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور، مساء اليوم الخميس، عن 82 عامًا.

إذ أكدت ابنته كيلي ناسيمنتو على إنستغرام، وفاة اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، وقالت “نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”.

معاناته مع المرض

هذا وقد عانى بيليه من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث خضع لعلاجات كيميائية منتظمة منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي. كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في أيلول/سبتمبر 2021، وقضى شهرًا في المستشفى.

ومع تدهور حالته، تجمع أفراد الأسرة في المستشفى للبقاء معه، وتعهدت ابنته بالبقاء بجانبه بينما يتلقى النجم البرازيلي الرعاية في المستشفى بعد وصول مرض السرطان إلى حالة متقدمة.

ومع ذلك قال بيليه في الفيديو: “بيليه يقول وداعًا للعائلة والأصدقاء من سرير المستشفى”.