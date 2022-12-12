كلما شجع منتخبا يخسر.. قصة المشجع "المنحوس" في كأس العالم

في موقف طريف، لفت المشجع العماني محمد الحجري وهو أحد مشاهير وسائل التواصل في السلطنة، الأنظار في مونديال قطر، حيث لاحظ متابعوه أنه كلما شجع منتخبا فإنه يخسر.
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات للمشجع العماني والذي يلقب نفسه بـ”مجومبا” وهو يرتدي قميص منتخب قطر في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر، فكانت المفاجأة بخسارة “العنابي” على أرضه أمام الإكوادور بهدفين دون رد.
#قطر_الاكوادور مجومبا 😂😂😂😂😂🇴🇲 pic.twitter.com/gi1CjdNjCN
— عبدالعزيز العميري 🎖️👮🏻♂️. (@aziz_abdll) November 20, 2022
كما توشح المشجع العماني بعلم الأرجنتين في مباراتها ضد السعودية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، فتعرض رفاق النجم ليونيل ميسي لهزيمة تاريخية على يد الأخضر بنتيجة 2-1.
اجمل نحس بالحياة 😍#الارجنتين_هولندا#كأس_العالم_2022_قطر#مجومبا pic.twitter.com/mwxD3dtrMa
— محمد الذويبي 🇦🇷 (@dhuwaibi) December 9, 2022
والطريف أن “مجومبا” عاد في مباراة هولندا والأرجنتين في الدور ربع النهائي، ولكن هذه المرة ارتدى القميص الهولندي، ففازت الأرجنتين وودع منتخب “الطواحين” البطولة.
" #مجومبا والنهاية السعيدة .. لفأل النحس ! "#شاهد كيف تعامل #الجمهور_المغربي مع تقليعة المشجع العماني مجومبا بعد الفور التاريخي #المغرب_اسبانيا #Morocco #morocco_spain #كأس_العالم_2022_قطر
📍 كاملا :https://t.co/mVAdbIbn7p pic.twitter.com/OzOFyi8CTJ
— Al Wisal – الوصال (@al_wisal) December 7, 2022
🔹 #مجومبا قبل مباراة #السنغال_انجلترا
يشجع #السنغال ولكن يلبس للمنتخبين 😰 .. ليش؟ 😅
🔹 ليش هو في #كأس_العالم ؟
محمد العلوي يلتقي بـ #مجومبا "عفويا" في #سوق_واقف قبل ذهابه لـ #استاد_البيت
كاملا https://t.co/qStK6jKzOQ pic.twitter.com/ArVfYiD5VR
— Al Wisal – الوصال (@al_wisal) December 4, 2022
في منافسات ثمن النهائي، شجع “مجومبا” منتخب السنغال أمام إنجلترا فخسر “أسود التيرانغا” بثلاثية دون رد، وشجع إسبانيا على حساب المغرب فحقق “أسود الأطلس” فوزا تاريخيا بركلات الترجيح.
"أشرف بن عياد @Benayadachraf " يطالب "مجومبا" بارتداء زي المنتخب البرتغالي 😂😂#توووفه | #المغرب_البرتغال | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/vqC7sAE13h
— صحيفة توووفه الرياضية (@toofa_om) December 10, 2022
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للإعلامي الرياضي المغربي المعروف أشرف بن عياد، وهو يطالب “مجومبا” بتشجيع البرتغال قبيل مواجهة “أسود الأطلس” في ربع النهائي، وهو ما حدث حيث ظهر المشجع العماني وهو يرتدي قميص البرتغال بالرقم 7 للنجم كريستيانو رونالدو، فجلس الأخير على مقاعد البدلاء وخسرت البرتغال في أكبر مفاجآت المونديال القطري.
وعن مباراة المغرب وفرنسا المرتقبة في نصف النهائي، ظهر “مجومبا” في فيديو وهو محاط بعدة مشجعين مغاربة وهم يطالبونه بارتداء الزي الفرنسي.
الجمهور #المغربي لـ #مجومبا "شكرا" 😄
🔹 وطالبوه بتنفيذ وعد @Benayadachraf
🔹 #الوصال تواصل قصتها مع مجومبا الذي اشتهر بلبس زي المنتخب الذي يخسر وجمهور #كأس_العالم_قطر2022
😄👏🏻
🎙 @mo7_3lawi
📸 @alali192 #المغرب_البرتغال #المغرب #خليل_البلوشي #Morocco #MoroccoVsPortugal pic.twitter.com/yMB7Zt1abd
— Al Wisal – الوصال (@al_wisal) December 11, 2022
ولم يحدد “مجومبا” بعد الزي الذي سيرتديه خلال المباراة، ولكن على الأرجح سيرتدي الزي الفرنسي لأنه بعدما لاحظ أن المنتخبات التي يشجعها تخسر، أصبح يلبس قميص المنتخبات التي يريدها أن تخسر فعلا ويضع صوره على وسائل التواصل، ويقول “سأشجع هذا المنتخب” بينما يشجع بقلبه المنتخبات الثانية.