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كلمتان من ابراهيموفيتش أشعلتا مواقع التواصل الاجتماعي

16 - مارس - 2021
آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 11:20 مساءً
زلاتان إبراهيموفيتش

زلاتان إبراهيموفيتش

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تسبب تعليق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على أنباء عودته لتمثيل منتخب بلاده بعد غياب 5 أعوام، في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعدما أعلن ياني أندرسون، المدير الفني لمنتخب السويد، قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهتي جورجيا وكوسوفا في تصفيات كأس العالم 2022، التي تتضمن عودة المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، 39 عاما، بعد غياب 5 سنوات، إثر اعتزاله اللعب الدولي، بحسب موقع “الإمارات نيوز” الإماراتي.

وعلق إبراهيموفيتش بعبارة “عودة الإله” مرفقة بصورة له بقميص المنتخب السويدي، بحسب الموقع الإماراتي، الذي قال إنه “لطالما اشتهر زلاتان بتعليقاته التي تمتزج بين العجرفة والثقة بالنفس”.

وتابع: “لطالما وصف نفسه بالأسد أو بالإله أو بالأفضل بالتاريخ، لتصبح من المعالم المشهورة المرتبطة بشخصيته”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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