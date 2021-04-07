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كلنا بنغلط وعفا الله عن ما سلف.. أنغام ترد على اعتذار أصالة لها

7 - أبريل - 2021
أنغام وأصالة

أنغام وأصالة

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اننهي الخلاف المستمر منذ نحو عامين ، بمصالحة علنية بين المغنيتين السورية أصالة نصري والمصرية أنغام ، والذي يعد واحداً من أشهر خلافات الفنانيين العرب .

ونشرت أصالة على حسابها على “إنستغرام”، مساء الثلاثاء، صورة لأنغام مع أولادها مع اعتذار علني .

وكتبت أصالة تعليقا على الصورة، “بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير”.

https://www.instagram.com/p/CNVBUtlLg25/?utm_source=ig_web_copy_link

وتابعت: “وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر”.

وأضافت: “كان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة)”.

بدورها، ردت أنغام على أصالة بإعادة نشر الاعتذار، وعلقت على حسابها في “انستغرام”، “كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما قدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف”.

وكان الخلاف بين أصالة وأنغام تصاعد، العام الماضي، بعد إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

وقالت أصالة وقتها إن خبر زواج أنغام أزعجها كثيرًا، وأكدت أنها لم تعاتبها واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت ما قامت به أنغام بأنه “غدر”، وما حدث بـ”خراب البيوت”.

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